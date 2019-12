Palermo: la giunta Orlando dà il via libera alla Ztl notturna dal 10 gennaio

Per tre mesi sarà attiva dalle 22.30 alle 6, poi dal 17 aprile 2020 andrà a pieno regime. Dunque, La Ztl notturna a Palermo si farà. La giunta Orlando ha dato il via libera alla delibera che estende la Ztl centrale, fino adesso attiva dalle 8 alle 20, dal lunedì e venerdì, anche alle ore serali e notturne.

Il provvedimento si articolerà in due fasi: a partire dal 10 gennaio, e per i primi tre mesi, la ztl notturna sarà attiva dalle 22.30 alle 6 nei giorni di venerdì e sabato; a partire dal 17 aprire si andrà a pieno regime con limitazioni attive dalle 20 alle 6 del mattino.

La scelta di due “fasi” per l’avvio completo del provvedimento è stata dettata dalla volontà della giunta di “venire incontro alle necessità tecniche di far andare a regime le tante misure compensative e a sostegno del trasporto pubblico e tiene anche conto del diverso carico di traffico che l’area centrale della città sopporta in inverno e in primavera/estate”. L’ordinanza, che sarà emessa nei prossimi giorni, sarà comunque unica e conterrà i due step previsti, la modifica del sistema elettronico di controllo ai varchi e il posizionamento della segnaletica stradale.

Diverse le misure compensative previste: il pass giornaliero per accedere alla ztl sarà valido fino alle 6 del giorno successivo; l’Amat potenzierà il servizio di trasporto notturno della linea 101 prevedendo un biglietto unico con validità temporale compresa dalle 20 alle 6 del giorno successivo.

Saranno stipulate convenzioni con le cooperative taxi che prevederanno corse a prezzi agevolati (10 euro) dai parcheggi d’interscambio al centro storico nelle ore notturne e il parcheggio di piazza Giulio Cesare rimarrà aperto anche di notte. Novità anche per il parcheggio di piazza Vittorio Emanuele Orlando, quello sotto il tribunale: grazia ad una positiva interlocuzione con Apcoa, nelle fasce orarie di attivazione della ztl notturna offrirà una tariffa unica di 2,50 euro valida per tutta la notte. Rimangono in vigore tutte le agevolazioni già previste per i parcheggi del centro storico e per le organizzazioni di categorie che avranno un abbattimento del 50% sullo stock di pass.

“Gli ennesimi atti di arroganza dell’assessore Catania in tema di pedonalizzazione e ztl non fanno che descrivere l’immagine di una città che affonda nelle sabbie mobili. E se ciò non bastasse, la giunta continua a prendere in giro tutti, sperimentando sulla pelle dei cittadini, con un ulteriore atto che cerca di mortificare il consiglio comunale, maggioranza in primis. Se i colleghi consiglieri in un sussulto di dignità politica, riuscissero a vedere le cose per quelle che sono, non dovrebbero fare altro che mandare il sindaco e la sua giunta a casa”. Commenta così Sabrina Figuccia, consigliere dell’Udc al Comune di Palermo, dopo il via libera della giunta alla ztl notturna. “Ormai il loro tempo è finito – aggiunge Figuccia – così come lo è quello dei tanti consiglieri comunali di maggioranza che si ostinano a sostenere un progetto fallito sul nascere. Ma è finito anche il tempo per chi siede fra i banchi dell’opposizione che non ha fatto altro che mettere in scena una finzione politica a cui non crede più nessuno. La sfiducia al sindaco che ho firmato personalmente attende ancora chiusa in un cassetto”.