Palermo: la Lega denuncia lo stato di abbandono di Monte Pellegrino. Foto

Mentre riapre ai fedeli il Santuario di Santa Rosalia, “Monte Pellegrino è un cimitero di alberi, in uno stato di abbandono totale”. La denuncia arriva da Igor Gelarda, capo gruppo in consiglio comunale della Lega, e Alessandro Anello, consigliere comunale.

“Finalmente il santuario di Santa Rosalia riapre le sue porte, un luogo storico e religioso importante per i cittadini palermitani, ma la situazione di Monte Pellegrino è a dir poco raccapricciante, grazie anche alla totale incuria del comune di Palermo – dicono Igor Gelarda ed Alessandro Anello. La strada, ormai da decenni, non è illuminata se non per una piccola parte e già di per sé questo è vergognoso. La montagna sacra dei palermitani è diventata un vero e proprio cimitero di alberi, con decine di centinaia di alberi abbattuti e altre centinaia ormai morti. Alcuni di questi alberi sono in posizioni pericolose e rischiano di finire sulla strada”.

“L’incendio di 4 anni fa – spiegano Igor Gelarda e Alessandro Anello – ha lasciato tracce ancora oggi tremende, che grazie anche all’incuria del comune di Palermo, cui è affidata la cura del monte, rendono vergognoso lo spettacolo di quella che dovrebbe essere una delle riserve naturali orientate più prestigiose della Sicilia. L’incendio interessò quasi il 60% del monte, cioè quasi 500 ettari”.

“Senza contare che nei mesi scorsi sono stati chiuse, perché prive di licenze, quasi tutte le attività commerciali che stanno sulla spianata davanti al santuario, ma che aspettano di avviare con il Comune di Palermo un percorso per ottenere le licenze e le autorizzazioni. Considerato che si tratta di attività storiche che stanno li da decenni. Per questa ragione – aggiungono Gelarda e Anello – inviteremo i cittadini a venire a vedere il tramonto con noi su Monte Pellegrino, sabato 20 alle 19.30 sul belvedere di via Padre Giordano Cascini, nella spianata sotto la statua della Santuzza. Dove, oltre al crepuscolo, sarà possibile vedere lo stato di degrado in cui della montagna sacra dei palermitani”.

“L’amministrazione comunale – concludono Gelarda e Anello – sempre attenta ai festeggiamenti per il Festino di Santa Rosalia, sembra non avere per nulla a cuore la montagna dove la Santa passò una buona parte della sua vita. Una montagna che è meta di devozione per i palermitani ma che ha anche un potenziale turistico enorme. Ovviamente non compreso dal sindaco Orlando”.