Palermo, Lagalla: “Bisogna realizzare sistema mobilità urbana sostenibile”

“Bisogna realizzare a Palermo un vero sistema integrato di mobilità urbana sostenibile, che consenta al cittadino di poter scegliere la migliore opzione di spostamento sulla base delle proprie necessità, anche con il supporto delle tecnologie digitali, proiettando Palermo in una vera dimensione metropolitana. La gestione della mobilità cittadina deve incentivare l’intermodalità e la riduzione della congestione del traffico, offrendo reali alternative all’uso dell’auto: servono parcheggi connessi alle linee bus e ai servizi di bike e car sharing”. Lo dice nei suoi canali social il candidato sindaco del centrodestra di Palermo, Roberto Lagalla.

“La rivoluzione della mobilità – prosegue Roberto Lagalla – dovrà riguardare anche le principali vie di accesso alla città (porto e aeroporto) ed una migliore connessione con i Comuni della Città metropolitana, migliorando l’offerta di trasporto pubblico locale verso le aree suburbane e hinterland (innalzando qualità e frequenza dei servizi per i pendolari). Bisognerà avviare un grande piano di manutenzione e recupero delle strade provinciali e risolvere le annose criticità infrastrutturali che limitano l’accesso in città (il Ponte Corleone e la Circonvallazione, la congestione della viabilità costiera e la connessione tangenziale di area vasta per collegare in maniera efficace le due autostrade nelle direzioni Catania e Trapani)”, conclude Lagalla.