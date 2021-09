Palermo, Lega: “Ai Rotoli incuria e abbandono, oltre a mille bare non sepolte”

“Il cimitero dei Rotoli è ormai tristemente famoso in tutto il mondo per le quasi mille bare accatastate senza degna sepoltura. Ma questa non è che la punta dell’iceberg di un sistema in abbandono e incuria complessivo che è purtroppo quotidiano”. Lo dicono Igor Gelarda, capogruppo della Lega in consiglio comunale a Palermo, ed Elisabetta Luparello responsabile provinciale Lega giovani, che nei giorni scorsi hanno visitato ancora una volta l’area documentandone lo “stato di degrado”.

“Nei campi di inumazione si trova di tutto – affermano – a cominciare da resti di sfabbricidi e lapidi provenienti da vecchie sepolture dismesse, detriti vari e immondizia lasciata un po’ ovunque, anche fra i viali principali. Tutto questo, oltre ai segni del passaggio dei cinghiali”.

“Sembra quasi che in molti, a partire dal Sindaco e da chi deve curare la gestione del cimitero – proseguono Gelarda e Luparello – abbiano dimenticato che sotto quella terra riposano, o meglio dovrebbero riposare i resti mortali di esseri umani, di nostri concittadini che non meritano, come non lo meritano le loro famiglie, questa inaccettabile situazione. Mentre Orlando continua a vaneggiare, parlando di situazione in miglioramento, per l’ennesima volta lo invitiamo a visitare il cimitero, a rendersi conto di persona della realtà dei fatti. In una città normale e con un sindaco politicamente civile – concludono – ci sarebbero già state le dimissioni, ma almeno finché è in carica, Orlando non continui a fare lo struzzo e venga immediatamente ai Rotoli a constatare con i propri occhi in che condizione ha abbandonato i defunti di Palermo”, concludono Gelarda e Luparello.