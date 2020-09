Palermo: manifestazioni per l’anniversario dell’omicidio di padre Pino Puglisi

Ricorre martedì 15 settembre il XXVII anniversario dell’uccisione del Beato Giuseppe Puglisi. Il Centro di Accoglienza Padre Nostro e la Diocesi di Palermo hanno reso noto il calendario delle manifestazioni.

Venerdì 11, alle 11, prevede l’inaugurazione del Micronido Holding “Beato Giuseppe Puglisi e Santa Rosa Venerini” di via Belmonte Chiavelli 1A. A seguire, alle 11.30, le famiglie con i loro bambini e gli intervenuti assisteranno alla proiezione del cartone animato “La missione di 3P”, ispirato alla vita di don Pino (regia di Rosalba Vitellaro).

Lunedì 14, alle 20, raduno nella parrocchia Santa Maria della Pietà (dove venne battezzato il Beato Puglisi) per la veglia di preghiera; ascolteremo la riflessione religiosa di don Giuseppe Di Giovanni (ordine dei Carmelitani scalzi). Alle 21 la veglia continuerà a piazzetta Beato Padre Pino Puglisi per assistere alla Relazione “La Radicalità e la Testimonianza in don Giuseppe Puglisi e in don Giuseppe Dossetti”, a cura di Pier Luigi Castagnetti, collaboratore di don Dossetti. Nella stessa serata, alle 22.30, TV2000 manderà in onda il Concerto Meditazione “Perché forte come la morte è l’amore” del Centro di Accoglienza Padre Nostro e della Fondazione “Frammenti di Luce”.

Martedì 15 settembre alle 18 i fedeli si incontreranno nella Cattedrale di Palermo, dove mons. Corrado Lorefice celebrerà la Santa Messa in memoria del Beato Giuseppe Puglisi. Seguirà la deposizione di “un fiore per 3P” sulla tomba.

Mercoledì alle 16 i cittadini detenuti della Casa di reclusione “Calogero Di Bona Ucciardone” di Palermo assisteranno alla proiezione della miniserie “The smile of 3P” diretto da Paolo Brancati, prodotto dalla Seven Communication in collaborazione con il Centro di Accoglienza Padre Nostro. Quest’ultima iniziativa si ripeterà anche venerdì 18.

Giovedi 17 settembre il Consiglio della II Circoscrizione, in convocazione straordinaria, si riunirà per commemorare il parroco di Brancaccio nell’aula consiliare di via San Ciro 15. Venerdì alle 11 verrà inaugurata la Comunità alloggio per minori “Beato Giuseppe Puglisi e Santa Rosa Venerini”, gestita dal Centro di Accoglienza Padre Nostro, sita in via Santa Rosa Venerini a Termini Imerese. Il rito di benedizione dei locali sarà officiato da mons. Corrado Lorefice.

Sabato 26 settembre, alle 9, nell’I.C.S. “Padre Pino Puglisi” (via Francesco Panzera n. 28), sarà inaugurato l’anno scolastico 2020/2021. L’ultimo evento in programma è martedì 29 alle 20 che vedrà coinvolti i detenuti della Casa Circondariale “Pagliarelli – Antonio Lo Russo” per la proiezione del film “The smile of 3P”, già proposto ai detenuti della Casa di reclusione “Calogero Di Bona Ucciardone” di Palermo. Quest’anno, al fine di condividere quanti più momenti vissuti durante la partecipazione alle manifestazioni del XXVII Anniversario del martirio del Beato Giuseppe Puglisi o argomenti in riferimento all’evento, abbiamo lanciato l’hashtag #XXVIIanniversariobeatopuglisi, dice Maurizio Artale, presidente del centro Padre nostro.