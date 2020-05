Palermo: meno persone in spiaggia a Mondello, ma tanti a passeggio

Diminuita la gente in spiaggia, ma rimane tanta tra i viali della borgata marinara di Mondello a Palermo. E’ l’effetto dei controlli scattati da questa mattina da parte di polizia, carabinieri e capitaneria di Porto a Mondello. E’ un continuo braccio di ferro: da un lato le forze dell’ordine che fanno spostare dall’arenile coloro che dopo il bagno vorrebbero distendersi al sole per asciugarsi, dall’altro fronte frotte di uomini, donne e bambini che irrompono in spiaggia non appena passati i controlli. Il numero delle persone è calato rispetto a sabato e a venerdì.

I controlli questa mattina a Mondello sono scattati dopo le dure parole del sindaco Leoluca Orlando che avevano visto servizi televisivi, foto pubblicate sui giornali e sui social e aveva minacciato di chiudere gli spazi pubblici.

“Di fronte a questi comportamenti gravissimi e di fronte al loro numero spropositato, con decine di migliaia di persone a spasso, non ci sono controlli che possano tenere, non c’è presenza di forze dell’ordine che possa prevenire e reprimere.- ha detto Leoluca Orlando – Abbiamo voluto e dovevamo testare il senso di responsabilità dei cittadini. Ma se, come sembra, non c’è questa assunzione di responsabilità, sarà necessario già nelle prossime ore, d’intesa con le competenti autorità e con le stesse forze dell’ordine, un provvedimento drastico di inibizione dell’accesso alle aree pubbliche che oggi sono state prese d’assalto”.