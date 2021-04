Palermo, messaggio del M5s a Orlando: “Non saremo stampella di nessuno”

“Nel 2017 ci siamo presentati alla città con un progetto alternativo a Orlando e alle destre, e oggi, dopo 4 anni a Sala delle Lapidi, restiamo coerenti con il mandato che gli elettori ci hanno affidato”. Lo rendono noto in una nota consiglieri comunali e di circoscrizione, deputati regionali, nazionali ed europei del MoVimento 5 Stelle di Palermo.

“Opposizione costruttiva, ma pur sempre opposizione. Non siamo stati né mai saremo la stampella di nessuno – si legge nel documento – Ogni votazione è stata sempre improntata al senso di responsabilità e guardando al merito delle proposte, con la consapevolezza che ciascun provvedimento del consiglio comunale ha dirette refluenze sulla vita dei cittadini, e così continuerà ad essere. Ma chiediamo ad Orlando di riflettere se sia davvero questo il bene per Palermo – proseguono i pentastellati – se davvero le tante problematiche complesse da cui la città è schiacciata possano essere affrontate con una guida logora, con una squadra che non è più coesa e non ha più visione, con maggioranze create in modo estemporaneo in Aula”.

“Noi per Palermo sogniamo di meglio e siamo già al lavoro per costruire una proposta alternativa solida per la nostra amata città”, concludono i rappresentanti del Movimento 5 stelle.