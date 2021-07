Palermo: morto in ospedale l’operaio precipitato da impalcatura a Mondello

Non ce l’ha fatta Vincenzo Ribaudo, 42 anni, l’operaio di Belmonte Mezzagno rimasto ferito in modo grave durante i lavori di ristrutturazione del complesso della Sirenetta, storico locale che si trova a Valdesi, a Mondello. L’uomo è morto nell’ospedale di Villa Sofia, a Palermo, dove era già arrivato in gravissime condizioni.

Secondo una prima ricostruzione, Vincenzo Ribaudo sarebbe caduto da un lucernario, ad almeno 3 metri di altezza, riportando un grave trauma cranico. Le sue condizioni sono apparse subito disperate ai medici del 118. L’operaio è stato trasportato in gravissime condizioni all’ospedale Villa Sofia e sottoposto ad un massaggio cardiaco, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dell’incidente sono intervenute le volanti della polizia.

Vincenzo Ribaudo, 42 anni, lascia la moglie e due bambine. Era rientrato a lavorare dopo un periodo di isolamento a causa Covid ed era alla sua prima giornata di lavoro. La zona del cantiere è stata sequestrata. Le indagini sono condotte dagli agenti della volanti e del commissariato di Mondello. L’area di ristorazione al piano terra era stata inaugurata nei giorni scorsi.