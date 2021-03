Palermo: muore insegnante di 46 anni, si era vaccinata con AstraZeneca

Cinzia Pennino, 46 anni, insegnante dell’Istituto Don Bosco, non ce l’ha fatta. Ricoverata da venerdì scorso nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Palermo, ha lottato con tutte le sue forze, ma purtroppo la sue condizioni erano già gravissime. Il quadro clinico della docente, che circa una settimana prima aveva fatto il vaccino anti-Covid AstraZeneca, è peggiorato in pochi giorni. Era stata ricoverata al Policlinico di palermo il 24 marzo scorso. Al momento – sembra scongiurata – la correlazione tra il vaccino e il decesso.

Cinzia Pennino, si legge in una nota del policlinico, era “in condizioni molto critiche con trombosi profonda estesa e una storia anamnestica nella quale è presente anche una somministrazione vaccinale, proveniente dall’ospedale Buccheri La Ferla. Trasferita presso la terapia intensiva in disfunzione multiorgano nonostante i trattamenti avanzati e le cure prestate dai sanitari la paziente è deceduta questa mattina. Come previsto in tale circostante il caso è stato segnalato all’Aifa e alla Autorità giudiziaria”.