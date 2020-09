Palermo: nuovo furto nel presidio Guadagna, rubati i computer dell’ufficio H

Ancora un furto nel presidio territoriale della Guadagna in via Giorgio Arcoleo, a Palermo. Il quinto in un mese e mezzo, due negli ultimi cinque giorni. La scorsa notte i ladri sono entrati nell’ufficio H e hanno portato via i computer con tutta la documentazione.

Lunedì scorso al Pta un altro furto all’ufficio anagrafe. Anche in questo caso i ladri hanno portato via i computer. Complessivamente una decina di pc e monitor. “Abbiamo più volte richiesto alla direzione un sistema di vigilanza e di videocamere – dice Angelo Collodoro, vicesegretario regionale del Cimo e direttore del presidio Gauadagna -. Non abbiamo mai avuto una risposta dalla direzione dell’Asp. Ormai la sede di via Arcoleo è un bancomat per i ladri. Entrano la notte e portano via quello che vogliono”. Le indagini sui furti sono condotte dagli agenti del commissariato Oreto. (Ansa)