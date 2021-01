Palermo: nuovo sequestro per l’immobile della palestra Virgin

Nuovo sequestro per l’immobile dove ha sede la palestra Virgin Active a Palermo. Il tribunale del riesame, presieduto da Salvatore Flaccovio, ha accolto il ricorso del procuratore aggiunto Sergio Demontis e del sostituto Andrea Fusco sul dissequestro dell’immobile disposto dal gip lo scorso 12 novembre.

Tornano dunque i sigilli nella sede della Virgin per gli abusi edilizi che sarebbero stati compiuti dal proprietario Filippo Basile, figlio del patron della Ksm, proprio durante i lavori di ristrutturazione della palazzina al civico 11 di via Ventura necessari a rendere appetibile l’immobile al gigante del fitness.

L’immobile era stato sequestrato una prima volta per il rischio di cedimenti riscontrato dai tecnici comunali. Una tesi che il difensore del proprietario, l’avvocato Sergio Monaco, aveva confutato davanti al gip Fabio Pilato. Per i periti della difesa non c’erano rischi e i documenti che la procura riteneva mancanti sono invece agli atti. Per questo il gip due mesi fa tolse i sigilli all’immobile. Ora il riesame spariglia per la seconda volta le carte e bisognerà attendere le motivazioni della sentenza per capire le ragioni del nuovo sequestro.(Ansa)