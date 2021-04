Palermo: ok a mozione Scarpinato per intitolare spazio verde a Enzo Fragalà

Il consiglio comunale di Palermo, su proposta di Francesco Scarpinato, capogruppo di Fratelli d’Italia, ha approvato all’unanimità dei presenti una mozione che impegna l’amministrazione comunale a intitolare all’avvocato Enzo Fragalà lo spazio verde che si trova in prossimità del palazzo di giustizia, tra la via Volturno e la via Salesio Balsano.

Enzo Fragalà fu barbaramente assassinato il 26 febbraio 2010, in conseguenza del suo impegno per l’affermazione della legalità e per l’affrancamento della città di Palermo dal giogo della criminalità organizzata. Il movente dell’ omicidio è stato messo in luce da risultanze processuali inoppugnabili che hanno portato all’individuazione e alla condanna dei colpevoli.

“Palermo onorerà la memoria di Enzo Fragalà – dice Scarpinato – intitolandogli uno spazio verde vicino al tribunale. E’ un piccolo gesto per rendere omaggio a un uomo che ha fatto della legalità, della trasparenza e dell’onestà le proprie ragioni di vita e per esprimere la gratitudine di Palermo nei confronti di un avvocato e di un politico che ha servito la nostra terra pagando con la vita il suo impegno civile e sociale”. Enzo Fragalà, penalista, molto noto era stato deputato nazionale e quando fu ucciso era consigliere comunale.