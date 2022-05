Palermo: per Falcone messa di suffragio nella Basilica di San Domenico

Una messa di suffragio per le vittime della strage di Capaci è stata celebrata questa sera nella basilica di San Domenico a Palermo, dove è sepolto il giudice Giovanni Falcone. Alla funzione religiosa hanno assistito autorità civili e militari tra le quali il capo della polizia Lamberto Giannini, il prefetto Giuseppe Forlani, il sindaco Leoluca Orlando, il questore Leopoldo Laricchia.

Presente anche Tina Montinaro, vedova del capo scorta Antonio Montinaro e animatrice dell’associazione Quarto Savona 15 che porta avanti una serie di iniziative in memoria non solo degli altri due agenti morti a Capaci, Vito Schifani e Rocco Dicillo, ma di tutte le vittime delle forze dell’ordine.

Nella basilica da ieri sera si trova anche l’installazione “Branco” dell’artista Velasco Vitali, cinquantaquattro cani a dimensione reale realizzati coi materiali dell’edilizia abusiva, che in questi mesi sono stati ospitati in diversi luoghi simbolo come la Questura di Palermo e l’atrio del Palazzo Reale. Un progetto sostenuto in tutte le sue fasi dalla Fondazione Federico II.