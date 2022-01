Palermo: piano di riequilibrio, Orlando chiede confronto con il consiglio

Avviare un confronto con il consiglio comunale per l’approvazione di un piano di riequilibrio che tenga conto delle risorse finanziarie stanziate dal parlamento nazionale, alla luce dei recenti provvedimenti normativi che riguardano il sostegno finanziario alle città metropolitane. Lo chiede in una lettera il sindaco Leoluca Orlando al presidente del consiglio comunale Salvatore Orlando. Lo dice una nota del comune di Palermo.

“La recente legge del 30 dicembre scorso sul bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 – scrive il sindaco – contiene alcune disposizioni che incidono sul percorso avviato da questo comune con la elaborazione del piano di riequilibrio il cui termine per l’adozione da parte del consiglio comunale è stato rinviato al 31 gennaio. Si tratta di disponibilità finanziarie e di opportunità di varia natura che vengono offerte dal governo e dal parlamento ai comuni che, come Palermo, sono sede di città metropolitana e che, ove non sfruttate, aggiungerebbero una ulteriore criticità alla situazione economico-finanziaria che ha portato il consiglio comunale ad avviare le procedure per la adozione del piano di riequilibrio”.

Alla luce della nuova normativa, “si pone – spiega Leoluca Orlando – come priorità, la necessità di armonizzare il piano di riequilibrio già proposto dalla giunta al consiglio, con le sopravvenute previsioni di legge alle quali il collegio dei revisori ha fatto espresso riferimento nel licenziare il proprio parere. L’approvazione del Piano di riequilibrio – prosegue il sindaco – è condizione per evitare il paventato dissesto del tutto inadeguato e le gravissime conseguenze per i cittadini e per i servizi resi e ciò anche in considerazione della specifica condizione di sovraccreditamento dell’ente”. Orlando chiede anche un primo confronto con i capigruppo consiliari “per individuare il percorso più idoneo per avviare l’indispensabile esame e approvazione del piano”.