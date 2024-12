Palermo premia lo Sport, festa al Politeama con 220 atleti

PALERMO (ITALPRESS) – Due ore intense ed intrise di entusiasmo, per “Palermo Premia lo Sport 2024”. La festa dedicata agli atleti, tecnici, dirigenti, società ed organizzatori andata in scena stamane al Politeama, pieno in ogni ordine di posti. La manifestazione, iniziata con le note delll’inno di Mameli, è scivolata rapida grazie al ritmo imposto dai due conduttori Nadia La Malfa e Roberto Gueli, che hanno saputo gestire il lungo elenco di premiati: 220 atleti e 50 fra tecnici, dirigenti, società, organizzatori e atleti della provincia di Palermo, che si sono alternati sul palco del Teatro. Dopo i saluti dell’Assessore al Turismo e Sport del Comune di Palermo, Alessandro Anello, che ha indetto la manifestazione e del Delegato Provinciale del Coni Fabio Gioia, è iniziata la passerella dei premiati scandita dagli applausi del pubblico. Saliti d’intensità quando è stata la volta dei primi Campioni del Mondo: la squadra di calcio Palermo Forense accolta sul palco dal Sindaco di Palermo Roberto Lagalla – che nel suo intervento ha posto l’accento sull’impegno dell’Amministrazione Comunale per restituire ed ampliare l’offerta di impianti sportivi – e poi seguiti dall’aspirante pilota di Formula 1 Gabriele Minì e dal velista olimpico Emanuele Gaetano Liseo.

Grande emozione per il tributo a Totò Schillaci la cui targa alla memoria è stata ritirata dai familiari del bomber della Nazionale, la cui commozione è stata sorretta dallo scrosciante applauso del pubblico. Applausi, tanti e convinti, anche per gli atleti ed i tecnici del Comitato Italiano Paralimpici, capaci di entusiasmare non solo con i loro risultati ma anche con lo spirito e la determinazione con i quali hanno ottenuto le loro vittorie e replicata con energia sul palco. Una pioggia di medaglie e di titoli in diverse discipline (Atletica Leggera, Danza Sportiva, Nuoto, Judo, Tennis Tavolo, Pallamano, Parabadminton) con all’apice il titolo mondiale Under 17 di Pesistica vinto da Gabriele Di Cristina

Gli altri titoli mondiali premiati sono stati quelli ottenuti da Sofia Giunchilla nella Vela (49er FX Under 23), quello assoluto nel windsurf di Alessandro Alberti e di categoria di Fiammetta Borsellino (Junior femminile), Federica Longo (Junior), Riccardo Giordano e nella Wing Foil da Francesco Cappuzzo (Free Fly Slalom GWA), nella danza da Yasmin Beatrize Aizara (Aics).

La manifestazione, organizzata da VM Agency Group e Stratos DMP, e della quale sono stati media partner il gruppo “Il Giornale di Sicilia” e l’agenzia di stampa Italpress, è già stata programmata per dicembre 2025.

– foto ufficio stampa Stratos DMP –

(ITALPRESS).