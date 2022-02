Palermo: protesta dei bus turistici, un carro funebre apre corteo

Bus turistici, provenienti da tutta la Sicilia, sono arrivati a Palermo per rivendicare i ristori indispensabili a fronteggiare questi due anni di pandemia. Il corteo di pullman, aperto da un carro funebre, si trova adesso al Foro Italico per manifestare “contro il totale disinteresse che il governo nazionale ha nei confronti della categoria”, si legge in una nota di Abt Sicilia. La manifestazione siciliana è in concomitanza con la mobilitazione nazionale messa in atto oggi dai rappresentanti di categoria. In particolare, gli operatori bus turistici chiedono: il fondo perduto sugli interessi maturati nei leasing; interventi urgenti sulla svalutazione degli autobus; il fondo perduto adeguato rispetto alle altre categorie gravemente danneggiate dalle restrizioni Covid.

“Adesso – riferisce uno dei manifestanti – gli autobus sono stati lasciati al Foro Italico e il gruppo di manifestanti è fermo davanti alla prefettura di Palermo in presidio permanente”.