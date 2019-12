Palermo: protesta dei dipendenti della catena Fortè senza stipendi da mesi

Protesta dei lavoratori della catena di supermercati Fortè a Palermo. I dipendenti dei discount sono scesi in piazza per la vertenza che coinvolge circa 500 di loro che non ricevono gli stipendi da mesi.

La protesta è stata organizzata dai sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil: nel mirino la società Meridi, che opera con il marchio Fortè. Una situazione difficile a cui si è aggiunta la domanda di ammissione all’amministrazione straordinaria formulata dall’azienda: una mossa che ha bloccato la possibile cessione dei punti vendita.

Il corteo è partito da piazza Alberico Gentili e, attraverso la centralissima via Notarbartolo, ha raggiunto il punto vendita di via Generale Di Maria, dove è stato organizzato il sit-in.

“Una grande manifestazione – afferma Mimma Calabrò, segretario generale della Fisascat Cisl Sicilia -. Speriamo che Meridi ascolti le voci delle famiglie scese in piazza. Lavoratori con mogli e figli compatti. È il loro futuro che viene messo in gioco. Attendiamo adesso con fiducia le decisioni del tribunale”.

“Registriamo un’ottima adesione alla manifestazione – spiega Marianna Flauto, segretario generale Uiltucs Sicilia -, i lavoratori stanno manifestando tutto il loro disagio perché non percepiscono un euro da mesi nonostante siano andati a lavorare ogni giorno. Questa situazione non puo’ durare ancora a lungo. I dipendenti chiedono il pagamento degli stipendi degli ultimi 4 mesi – prosegue -. La situazione è pure peggiorata perché adesso si attendono i tempi del tribunale. Si sarebbe potuto intervenire con un ammortizzatore sociale, uno strumento temporaneo per garantire i lavoratori con un reddito. E invece l’azienda resta passiva con un atteggiamento offensivo nei loro confronti, pretendendo quasi che vadano a lavorare senza essere pagati e senza intervenire aprendo una procedura per chiedere un ammortizzatore sociale – conclude Flauto -. Chiediamo chiarezza e che si metta fine a questa situazione drammatica che sta coinvolgendo centinaia di famiglie”.