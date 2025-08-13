Palermo, Randazzo “Ripristinare il decoro della chiesa di San Giuseppe dei Teatini”

PALERMO (ITALPRESS) – “Desidero richiamare l’attenzione su una problematica segnalata recentemente dalla Chiesa di San Giuseppe dei Teatini, situata nel cuore dei Quattro Canti di Palermo. Questa situazione, che perdura da tempo, sta creando disagi significativi per i cittadini e i turisti che frequentano l’area. È stato segnalato dalla Chiesa che un individuo ha stabilito la propria dimora ai piedi della scalinata della chiesa, legando i propri cani alla ringhiera. Questa circostanza, pur rispettando le scelte di vita di ogni persona, ha generato un forte disagio, ostacolando spesso l’accesso alla chiesa stessa e creando momenti di imbarazzo per coloro che desiderano celebrare eventi importanti, come matrimoni”. E’ l’appello, si legge in una nota, che il consigliere comunale di Palermo, Antonino Randazzo rivolge al sindaco Roberto Lagalla, agli assessori e al comandante della polizia municipale.

“Nonostante le segnalazioni effettuate agli uffici competenti da parte della Chiesa, non si è riscontrato alcun intervento risolutivo – aggiunge -. Con questa nota, desidero fare un appello affinché le autorità competenti intervengano prontamente per ripristinare la dignità di questo luogo sacro e il decoro dell’area circostante a pochi metri dai 4 canti e da Piazza Pretoria”, conclude.

– foto consigliere comunale Antonino Randazzo –

(ITALPRESS).