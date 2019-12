Palermo, Rap: “Nessun blocca sulla raccolta dei rifiuti, a Natale 800 tonnellate in più”

“Durante le festività natalizie i servizi di raccolta dei rifiuti sono stati effettuati, così come previsto dal contratto di servizio, e sono stati garantiti con la sola precettazione del personale pari al 50% come prevede la norma. Non sono veritiere le notizie diffuse che parlano di una raccolta totalmente bloccata durante le festività. In atto le squadre sono a lavoro per il recupero di quegli itinerari dove, a macchia di leopardo, risultano piene alcune postazioni da cassonetto, anche a causa, è bene sottolinearlo, di una quantità di rifiuti conferiti superiore allo scorso anno e pari a circa 800 tonnellate in più nei giorni 24, 25 e 26 (3.000 t a fronte delle 2.200 dell’anno 2018). Lo afferma il direttore generale di Rap Roberto Li Causi.

“Per quanto concerne l’area del “porta a porta” – aggiunge Li Causi – si precisa che nessuna variazione è stata effettuata sui calendari di esposizione dei rifiuti. Il rallentamento sul recupero di alcuni itinerari, ormai in via di completamento, è stato legato ad una concomitanza di fattori: la presenza ridotta del personale e la grande quantità di rifiuti indifferenziati conferiti, molti dei quali costituiscono veri e propri abbandoni su strada”.

“Mi attendevo un’adesione su base volontaria più consistente da parte del personale – aggiunge il presidente della Rap Giuseppe Norata – visti gli sforzi dell’Amministrazione comunale e della stessa Rap per garantire la tenuta dell’azienda e soprattutto i diritti dei lavoratori a partire dalla regolarità dei pagamenti e delle garanzie di piani di sviluppo”.

“Faccio appello ad una maggiore collaborazione dei cittadini – aggiunge il direttore Li Causi – per il rispetto dei calendari, in merito al corretto conferimento delle frazioni di raccolta differenziata e delle aree non servite dal porta a porta. L’esposizione dell’indifferenziato, ricordo, è previsto solo il martedì, mentre, nelle aree servite da cassonetti, i conferimenti devono avvenire dopo le ore 17, con il divieto assoluto di conferire i rifiuti nei giorni festivi e domenicali”.