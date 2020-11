Palermo, Scarpinato (Fdi): “Stop a fughe in avanti, stati generali centrodestra”

“Se come centrodestra vogliamo vincere le prossime elezioni amministrative a Palermo dobbiamo costruire insieme con tutta la coalizione il percorso verso le prossime elezioni, senza prime donne o corse solitarie. Solo uniti possiamo essere vincenti”. Lo dice Francesco Scarpinato, capogruppo di Fratelli d’Italia al comune di Palermo e coordinatore in città del partito di Giorgia Meloni.

“Basta fughe in avanti, servono invece gli Stati generali del centrodestra per il 2022, perché Palermo – aggiunge Scarpinato – merita risposte serie e responsabili e il centrodestra deve farsi carico di un’offerta politica che sia all’altezza”.

“C’è chi rincorre nostalgiche operazioni centriste e chi fa già circolare la propria candidatura a sindaco – afferma Scarpinato -, mentre Fratelli d’Italia chiede di partire dai contenuti e dai programmi, i nomi arriveranno soltanto dopo. Il nostro è un partito in continua crescita che registra ogni giorno nuove adesioni, dotato di una classe dirigente capace di esprimere anche il candidato sindaco ma non è questo il momento del toto-nomi. Partiamo dalle idee per Palermo, dalle ricette per la ripresa economica, dalle soluzioni agli atavici problemi che Orlando non è stato in grado di risolvere e lascerà inevitabilmente in eredità al prossimo sindaco”, conclude.