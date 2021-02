Palermo: sequestro da 150 mln a Carmelo Lucchese, il re dei supermercati

Carmelo Lucchese da semplice imprenditore, proprietario di tre supermercati, alla fine degli anni ’90, a Bagheria a “re” della grande distribuzione nella provincia di Palermo. Ma per i magistrati della Dda di Palermo da sempre vicino a cosa nostra, fin dall’inizio, tanto di proporsi per nascondere in uno dei suoi appartamenti l’allora latitante Bernardo Provenzano.

Non se ne fece nulla, ma la disponibilità e l’intraprendenza del giovane Carmelo Lucchese lo fecero salire di grado nella considerazione dei boss. Un ragazzo di Bagheria che poteva essere la faccia pulita su cui investire i milioni di euro del traffico di droga e delle altre attività criminali dei clan.

Investimenti nel settore della grande distribuzione che in Sicilia non conosce crisi. Questo lo scenario di Carmelo Lucchese, 55 anni, palermitano, e cosa nostra che oggi ha portato al sequestro da 150 milioni di euro all’imprenditore, che per i magistrati sarebbe vicino ai boss, il quale attraverso una società milanese, La Gamac, gestisce 13 supermercati a Palermo e provincia con i marchi Conad, Todis, Margherita (tutti estranei alla vicenda).

La sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo su richiesta della Dda ha emesso il provvedimento di sequestro patrimoniale eseguito questa mattina dalle fiamme gialle. Nella rete sono finite le quote societarie della Gamac, la società in cui confluiscono tutti i supermercati di Lucchese del valore di oltre cento milioni di euro e con un giro d’affari di 80 milioni di euro l’anno, 7 immobili di cui una villa in zona Pagliarelli a Palermo; 61 rapporti bancari e 5 polizze assicurative; 16 autovetture, tra cui 2 Porsche Macan.

Per la Dda di Palermo Lucchese “pur incensurato, è da ritenere un imprenditore colluso alla criminalità organizzata – scrivono i magistrati che aggiungono – Anche se non è organicamente inserito nell’organizzazione criminale, ha sempre operato sotto l’ala protettiva di Cosa Nostra”.

Secondo gli inquirenti il rapporto fra Lucchese e le famiglie mafiose, dove l’imprenditore piazzava i supermercati, viene confermato dalle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia. Già nel 2014, Sergio Flamia, l’ex boss della famiglia di Bagheria diventato collaboratore di giustizia, aveva indicato Lucchese come uomo vicino alle cosche.

Ma all’epoca quelle dichiarazioni non bastarono per far scattare un’indagine. Oggi, si sono aggiunte le rivelazioni dell’ultimo pentito di mafia, Filippo Bisconti, l’ex capo della famiglia di Belmonte Mezzagno che ha confermato e raccontato con dovizia di particolari la veloce ascesa imprenditoriale di Carmelo Lucchese.

Rapporti serrati e stretti soprattutto con il clan di Bagheria per Lucchese, che il tribunale ritiene sia soggetto socialmente pericoloso. Dichiarazioni di pentiti che hanno confermato le risultanze dell’indagine delle fiamme gialle e fatto emergere tutti i vantaggi “imprenditoriali” di cui ha potuto beneficiare nel tempo.

La collusione con la mafia gli ha permesso di espandersi economicamente nel settore, acquisendo, avvalendosi di interventi di cosa nostra, ulteriori attività commerciali; di scoraggiare la concorrenza anche attraverso atti di danneggiamento; di evitare il pagamento del pizzo nella zona di Bagheria e, grazie alla mediazione mafiosa della locale famiglia, di contrattare la “messa a posto” con altre articolazioni palermitane di cosa nostra.

Il fatturato delle attività di Lucchese dopo 15 anni di attività ha toccato gli 80 milioni. La sua società, la Gamac, ha 13 punti vendita a marchio Conad e Todis. Nel 2006 che l’imprenditore Lucchese esce dai confini di Bagheria e sbarca a Palermo con il Superstore di corso Finocchiaro Aprile. Nel capoluogo i punti vendita diventano 7, poi arriva l’apertura di un superstore a Carini e l’inaugurazione del centro Himera – con marchio Todis – a Termini Imerese. Carmelo Lucchese si è ritrovato alla guida di un colosso con 400 dipendenti attivo su una superficie di 14mila metri quadrati che ne fa uno dei punti di riferimento assoluti della grande distribuzione nel Palermitano. Una crescita giunta proprio mentre il resto del mondo dei supermercati stentava, e addirittura le altre insegne dello stesso marchio passavano di mano per la crisi.

Aveva molte entrature Carmelo Lucchese e probabilmente aveva capito che la scure della Dda si sarebbe abbattuta su di lui entro breve tempo. Un sospetto o qualcosa di più che ha portato Lucchese a tentare di vendere la società Gamac per evitare che finisse sotto sequestro.