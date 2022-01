Palermo: si è spento l’ex comandante della Polizia municipale Nunzio Purpura

Si è spento a 71 anni, a Palermo, l’ex comandante della Polizia municipale di Palermo Nunzio Purpura. Era stato nominato a capo dei vigili urbani dal sindaco Diego Cammarata il 19 novembre del 2007 incarico che portò avanti fino al 4 gennaio 2010 quando venne sostituito da Serafino Di Peri.

Sposato con Antonella, tre figli, nonno, Nunzio Purpura era un uomo delle istituzioni e fino al 2005 era stato comandante del dipartimento Sicilia occidentale della polizia stradale e prima capo centro del Sisde di Palermo. In precedenza aveva frequentato l’Accademia militare delle guardie di pubblica sicurezza.

Su Facebook lo ricorda l’amico fraterno Vincenzo maniaci, presidente di Assofante: “Te ne sei andato lottando come un leone, come dicevi sempre tu, contro una malattia che non ti ha dato scampo lasciando nello sconforto la tua famiglia e tutti coloro che ti hanno voluto bene. E sono tante le persone che ti hanno voluto bene perché tu sei sempre stato altruista, generoso e disponibile con tutti. Oggi è andato via non solo un amico ma un fratello con cui abbiamo condiviso un lunghissimo periodo delle nostre vite. Insieme abbiamo girato mezzo mondo, abbiamo passato mille avventure e abbiamo riso tanto. Hai voluto che passassimo quest’ultimo Natale insieme come abbiamo sempre fatto anche se le tue forze ormai erano esaurite ma sappi che il nostro legame continuerà a vivere con il profondo sentimento che ci lega alla tua amata Antonella e ai tuoi adorati figli. Il tuo ricordo resterà per sempre indelebile nei nostri cuori. Mancherai moltissimo a tutti noi”.

Le esequie saranno celebrate sabato 8 gennaio alle 11 nel Santuario Madonna dei Rimedi Frati Carmelitani Scalzi di piazza Indipendenza 9.