Palermo: sit-in di protesta sabato 27 in piazza Verdi per la salute dei bambini

“La salute è un diritto non un rovescio” con questo slogan sabato 27 dalle 9.30 alle 11 si svolgerà un sit-in di protesta in piazza Verdi davanti al teatro Massimo di Palermo, con il patrocinio gratuito del comune, organizzato dal Comitato spontaneo regionale per le malattie rare neurologiche e neurorochirurgiche e dall’Associazione ‘Movimento per la salute dei Giovani’.

“I malati, soprattutto i più piccoli – si legge in una nota – non sono palle da tennis da far rimbalzare da un ospedale all’altro, da città in città, da regione in regione. Sarà un’occasione per condividere testimonianze, proposte e discussioni dedicata alla cittadinanza ed alle istituzioni per riservare una speciale attenzione alle persone malate ed a coloro che le assistono, sia nei luoghi deputati alla cura sia in seno alle famiglie e alle comunità. La qualità della vita e gli stessi diritti fondamentali della persona sono strettamente legati alle capacità e all’universalità del servizio alla salute”.

“La situazione sanitaria della Regione Siciliana – aggiungono i promotori – è e deve essere migliorabile, pertanto questa manifestazione rappresenta anche l’occasione per invitare i ‘decisori’ a partecipare e ad adoperarsi per raggiungere l’obiettivo della copertura sanitaria per tutte le patologie, soprattutto per quelle rare e congenite, in modo da garantire a ciascuno e in ogni luogo, servizi sanitari di eccellente qualità senza le quali i sofferenti con le loro famiglie sono costretti alla scelta forzata di recarsi in altri centri specializzati fuori la Sicilia”.