Palermo: sparatoria allo Zen, un sospettato fermato dalla Polizia

C’è un sospettato negli uffici della squadra mobile di Palermo per il tentato omicidio di questa mattina allo Zen di Palermo in cui è rimasto ferito Emanuele Cipriano, 32 anni, colpito al fianco da un colpo di pistola. Un agguato in via Girardengo dove la vittima era tornata a vivere con i genitori dopo la separazione dalla moglie.

Secondo quanto trapela da ambienti investigativi, l’agguato sarebbe scattato per questioni legate al mondo dello spaccio tornato fiorente fra i palazzoni dello Zen. Cipriano è arrivato poco dopo mezzogiorno al pronto soccorso di Villa Sofia con una ferita d’arma da fuoco al fianco. È in codice rosso ma non in pericolo di vita.

Sulla vicenda indaga la squadra mobile guidata da Rodolfo Ruperti. L’agguato è avvenuto poco prima di mezzogiorno in via Girardengo, all’angolo con via Nadi. La vittima è arrivata a bordo di una Volkswagen Polo di colore blu che i poliziotti hanno trovato con lo sportello aperto. A terra gli investigatori della scientifica non hanno rinvenuto bossoli, segno che a sparare è stato un revolver.

Gli investigatori non escludono che si tratti di uno dei molti episodi di violenza allo Zen da quando lo spaccio di droga, in mano alle famiglie mafiose, è gestito da Giuseppe Cusimano, finito in carcere nel blitz di fine gennaio. Per gli inquirenti l’agguato di oggi potrebbe essere una coda della gestione violenta sotto Cusimano. Ma allo stesso tempo gli inquirenti non tralasciano la pista passionale, vista la fresca separazione dalla moglie.