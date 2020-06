Palermo: tentato omicidio a Passo Rigano, i carabinieri arrestano l’aggressore

I Carabinieri della Compagnia San Lorenzo, hanno tratto in arresto con l’accusa di tentato omicidio, Maurizio Ruggieri, 28 anni, palermitano disoccupato, già noto alle forze dell’ordine.

E’ accusato di aver accoltellato a Palermo, venerdì pomeriggio di ieri, in via Evangelista di Blasi, Sufiane Saghir, 23 anni da compiere, palermitano di genitori marocchini, pluripregiudicato per svariati reati – dal furto, alle rapine – arrestato dai carabinieri nel maggio dell’anno scorso assieme ad altre 41 persone nell’ambito dell’operazione “Over”, una delle inchiesta con cui è stata smantellata una banda di “spaccaossa”, specializzati nelle truffe alle assicurazioni simulando incidenti stradali e procurando fratture “vere” per intascare i risarcimenti. Ma in questo caso pare che non vi siano collegamenti tra il tentato omicidio e le truffe assicurative.

Al culmine di una lite scoppiata per futili motivi, Sufiane Saghir è stato ferito con tre fendenti inferti con un coltello, lungo oltre 30 cm. Saghir è stato trasportato al pronto soccorso in condizioni gravi, in particolare per una lesione ad un polmone, non sarebbe in pericolo di vita ma la prognosi resta ancora riservata.

I militari, giunti immediatamente sulla scena del crimine, hanno ricostruito quanto accaduto in quei momenti concitati e hanno recuperato, con il contributo dei Vigili del fuoco, l’arma del delitto e gli indumenti usati dall’aggressore che aveva cercato di nascondere tra la vegetazione di un’area vicina.

L’arrestato è stato tradotto nel carcere di Pagliarelli in attesa dell’udienza di convalida. Sono in corso le indagini biologiche da parte dei Carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche del Reparto Operativo di Palermo.