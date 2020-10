Palermo-Turris, in campo scende solo il Covid, partita rinviata

Palermo-Turris rinviata a data da destinarsi. Il match in programma questo pomeriggio non si disputerà. A deciderlo è stata la Lega Pro quando le squadre erano già in campo per il riscaldamento e mancavano quindici minuti al calcio d’inizio.

A pesare sulla decisione della Lega i dieci casi di positività accertati nel Palermo che hanno riguardato nove calciatori della prima squadra e l’allenatore Roberto Boscaglia. Inizialmente la partita era stata rinviata dalle 15 alle 18,30 proprio per i primi casi di positività al coronavirus accertati dopo i tamponi che per regolamento vanno fatti 48 ore prima della partita. Poi dopo il secondo giro di accertamenti l’aumento dei casi e la decisione di rinviare la partita.