Palermo: un nuovo centro comunale raccolta rifiuti nei pressi di via La Malfa

Inaugurato in mattinata a Palermo un nuovo centro comunale di raccolta dei rifiuti. E’ il centro “Minutilla-La Malfa” e sarà aperto al pubblico mercoledì 3 giugno. Realizzato nei pressi di via Ugo La Malfa, è situato a pochi passi da viale della Regione Siciliana.

“Questo è un progetto condiviso con l’Amministrazione comunale si dal mio primo insediamento – ha spiegato il presidente della Rap Giuseppe Norata -. Abbiamo voluto fortemente questi strumenti per la città perché convinti che con i Centri Comunali di Raccolta equamente distribuiti possiamo cambiare il volto della raccolta. Togliendo l’annoso problema dell’abbandono dei rifiuti sul suolo pubblico”.

I dati degli ultimi mesi evidenziano alcune cattive abitudini da parte dei cittadini dei comuni limitrofi ma che svolgono la propria professione nel comune di Palermo, uno su tutti quello della migrazione dei rifiuti: “E’ un dato incontrovertibile – ha sottolineato Norata -. Un fenomeno devastante che incide parecchio sulla qualità del nostro servizio, sia sulla raccolta differenziata che sui conti che la Rap presenta annualmente al Comune di Palermo, incide circa 7-8 milioni di euro all’anno dal punto di vista economico. Mediamente sono circa 80 tonnellate al giorno di rifiuti in più che raccogliamo. Il blocco per il Coronavirus ha confermato questo dato e fissato questo quantitativo a circa 200 tonnellate al giorno. Sono numeri impressionanti e confermano che tutti i cittadini dei comuni dei dintorni che vengono a lavorare a Palermo portano i rifiuti qui”.

Il numero uno della Rap, società che gestisce il servizio di smaltimento e raccolta dei rifiuti, ha anche fatto il punto sull’apertura di altri Centri Comunali di Raccolta: “Vengono realizzati con le nostre forze. Stiamo continuando ad andare avanti. Vanno un po’ a rilento ma siamo sulla buona strada. Ce ne sono altri due in via di realizzazione, speriamo di poterli attivare quanto prima. Non è solo necessario eliminare quelli che erano precari, come quello di piazzale Giotto, ma lì voglio creare un nuovo centro comunale di raccolta, perché sono centri utili che i cittadini accettano volentieri e li manteniamo puliti, non vedo perché non debbano nascere”.

Presente alla cerimonia di inaugurazione del nuovo Centro Comunale di Raccolta anche il sindaco di Palermo Leoluca Orlando: “Nonostante il virus si va avanti, questa città ha il diritto e dovere di riprendersi. L’apertura del nuovo Centro Comunale di Raccolta è un segno di ripresa dell’azienda Rap che ha svolto e svolge un ruolo molto importante per la vita della città. Punto strategico? Sicuramente, come lo sono anche gli altri che abbiamo già inaugurato. Siamo sulla buona strada”.

Hanno presenziato all’incontro anche l’assessore Sergio Marino, il presidente della Sesta circoscrizione Michele Maraventano, i componenti del Consiglio di Amministrazione della Rap, Alessandra Maniscalco Basile e Maurizio Miliziano, ed il direttore generale Roberto Li Causi.