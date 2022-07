Palermo: Varchi vicesindaco, i nomi della giunta e la presentazione giovedì

La prima a giurare da assessore della nuova giunta comunale di Palermo, guidata da Roberto Lagalla, e a ricevere le deleghe per diventare operativa, in mattinata, è stata Carolina Varchi, deputato nazionale di Fratelli d’Italia, molto vicina alla leader Giorgia Meloni. Per lei il difficile compito di occuparsi, tra l’altro, dei conti del comune, in bilico da tempo, e dei tributi, con migliaia e migliaia di evasori, soprattutto sul fronte della tassa sui rifiuti.

Il sindaco nel pomeriggio, però, ha voluto rompere gli indugi comunicando tutti gli altri nomi degli assessori che, salvo intoppi, dovrebbero essere nominati ufficialmente giovedì.

Fratelli d’Italia sarà rappresentata oltre che da Carolina Varchi, da Giampiero Cannella, delega alla cultura, e da Dario Falzone deleghe al personale, ambiente e manutenzioni. Per Forza Italia Andrea Mineo (decentramento, servizi demografici e politiche giovanili), Rosi Pennino (politiche sociali) e Aristide Tamajo (scuola).

Per i renziani Totò Orlando, ex orlandiano e presidente del consiglio comunale uscente, avrà le deleghe ai lavori pubblici, edilizia privata e la patata bollente dei servizi cimiteriali, e per la Lega Sabrina Figuccia che dovrebbe gestire sport, impianti sportivi e forse anche turismo. Spunta a sorpresa per la Dc Nuova il giovane Giuliano Forzinetti, ex consigliere dell’ottava circoscrizione dell’Udc, che dovrebbe gestire le attività produttive. Il suo nome avrebbe destato non pochi malumori nel partito. Infine, in quota sindaco Maurizio Carta all’urbanistica, ed Antonella Tirrito, già indicata tra gli assessori prima delle elezioni alla quale dovrebbero andare innovazione ed attuazione del programma.

Della squadra di Lagalla non farà parte l’azzurro Francesco Cascio, che in un primo momento era stato candidato sindaco da Gianfranco Miccichè, con i manifesti già sparsi in tutta la città, salvo poi dare un passo indietro per riaffermare l’unità del centrodestra. Per lui ci sarebbe la promessa della Gesap, la società che gestisce l’aeroporto Falcone Borsellino.

“Lo sapevo già da qualche giorno, sarà il sindaco – dice Cascio – a comunicare nei prossimi giorni come sarò coinvolto nell’amministrazione”. Non ci sarà nemmeno un assessore per Totò Lentini, che aveva proposto la moglie Paola D’Arpa, il quale era stato tra i primi a lanciarsi come candidato sindaco finché non ha deciso di fare un passo indietro a favore di Lagalla, sempre nell’ottica di un rafforzamento del centrodestra. La sua lista “Alleanza per Palermo” arrivata al 4,7% con oltre 9mila preferenze, non è stata ammessa dal primo cittadino nel tavolo degli assessori.

“Ho appreso dei nomi degli assessori, il sindaco Lagalla – dice Lentini – non ha rispettato gli accordi e mi sento tradito. Non ho ricevuto nemmeno una telefonata. Sono amareggiato e con me il mio gruppo, purtroppo mi sono fidato. Ho sbagliato a ritirarmi dalla corsa a sindaco”.

Entra in giunta Salvatore ‘Totò’ Orlando, in quota Italia Viva. I renziani di Davide Faraone hanno sostenuto Lagalla con una serie di candidati nella lista civica “Lavoriamo per Palermo” conquistando 5 consiglieri. Ex orlandiano, fino a diventare presidente del consiglio comunale, Totò Orlando potrebbe avere assegnate deleghe molto pesanti come lavori pubblici, edilizia privata e la patata bollente dei servizi cimiteriali.