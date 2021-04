Palermo: via Emerico Amari e via Ruggero Settimo aree pedonali per un anno

La Giunta comunale ha approvato, nel pomeriggio, una delibera che individua la delimitazione delle nuove aree pedonali di via Emerico Amari per l’intero tratto da via Crispi a via Ruggero Settimo e di via Ruggero Settimo, per l’intero tratto e comunque in forma sperimentale per 12 mesi.

Il provvedimento è stato preceduto e sarà seguito, anche in vista delle specifiche ordinanze attuative, da una serie di incontri con le categorie produttive e i rappresentanti dei commercianti e dei cittadini che operano e vivono nelle aree interessate.

“Si tratta di un’area strategica per lo sviluppo e l’attrattività di una parte della città – dichiara il sindaco Leoluca Orlando – nel triangolo ‘ingresso Porto-piazza Politeama-piazza Verdi’. La pedonalizzazione costituisce un’azione programmatoria cui dovranno seguire specifiche ordinanze che daranno conto di esigenze e proposte all’interno di una scelta fondamentale che connota la visione complessiva di governo di Palermo”.

“Si tratta – affermano gli assessori Giambrone, Catania e Piampiano – di un progetto che unisce gli aspetti di decoro, vivibilità e attenzione all’impresa che ogni pedonalizzazione deve esprimere. La decisione presa oggi è frutto di un lungo percorso di dialogo e condivisione, che si esprime e prosegue anche con gli interventi in corso o già programmati anche nelle aree limitrofe, tutti destinati a rendere più vivibile e fruibile l’intera zona.

Questa pedonalizzazione di via Amari e via Ruggero Settimo assume una valenza particolare perché, una volta realizzati gli interventi previsti, quest’area rappresenterà la ‘porta di ingresso’ in città per le migliaia di turisti e crocieristi che, speriamo presto, torneranno a visitare Palermo”.