Palermo: viale Regione Siciliana a tre corsie, annuncio dell’assessore Catania

Via ai lavori, che saranno realizzati soltanto di notte, per la trasformazione della circonvallazione del capoluogo. Saranno create tre corsie: una da 3,5 metri per mezzi pesanti, autobus e taxi e due ordinarie da 2,5 metri per le auto.

Partiranno stanotte i lavori per trasformare viale Regione siciliana, a Palermo, in tre corsie. Ad annunciarlo, su Twitter, è l’assessore comunale alla Mobilità Giusto Catania. “Al via la segnaletica in viale Regione Siciliana, si comincia stanotte – scrive -. Finalmente diventerà a tre corsie più una banchina di sosta. Dopo aver completato il posizionamento dell’asfalto, la strada sarà messa in sicurezza”.

I lavori si svolgeranno solo di notte – “quindi con zero disagi per la circolazione”, sottolinea all’Adnkronos Catania – e per rifare la segnaletica sui circa 24 chilometri di strada (12 in ogni senso di marcia) ci vorrà almeno un mese. “Dipende tutto dalle condizioni meteo – spiega – ovviamente in caso di pioggia saremo costretti a fermarci”. Saranno create tre corsie su viale Regione Siciliana: una da 3,5 metri per mezzi pesanti, autobus e taxi e due ordinarie da 2,5 metri per le auto.