Palermo: vigilanti Sicurtransport sugli autobus Amat

Il Gruppo Sicurtransport, tra i principali nel Sud Italia nel campo della sicurezza e della vigilanza, in collaborazione con Amat Spa, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico a Palermo, dal prossimo 1 agosto garantirà in via sperimentale un nuovo servizio di sicurezza sui mezzi pubblici cittadini.

La sperimentazione durerà due mesi. Venti operatori di Sicurtransport saranno presenti sugli autobus e i tram di linea comunali per occuparsi della sicurezza del personale di Amat e di tutti i cittadini che usufruiranno dei mezzi pubblici, nonché del rispetto delle norme anti-Covid e della verifica della correttezza dei titoli di viaggio dei passeggeri.

“Vogliamo essere in prima linea insieme ad Amat e al Comune di Palermo per combattere i sempre più frequenti fenomeni di vandalismo e di aggressione agli operatori del servizio di trasporto cittadino. I palermitani hanno il diritto di muoversi in sicurezza sui mezzi pubblici e di veder rispettate per la propria salute tutte quelle misure di contrasto al Covid come l’utilizzo delle mascherine e il corretto distanziamento. Si tratta di un servizio sperimentale e di pubblica utilità che siamo convinti possa funzionare ed essere replicato anche in futuro”, commentano da Sicurtransport.