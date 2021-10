Palermorema: domenica a Sferracavallo un centinaio di atleti e 3 campioni

Oltre un centinaio di atleti domani a Palermo parteciperanno alla XV edizione di ‘Palermorema’, la manifestazione dedicata a tutti gli appassionati degli sport del remo e della pagaia. Confermata la partecipazione di alcuni grandi campioni della canoa italiana come Manfredi Rizza, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Tokyo, Andrea Di Liberto, campione del mondo dei 200 metri, ed anche Andrea Schiera, medaglia di bronzo agli ultimi mondiali sul K4 500 mt.

La manifestazione è organizzata con il Circolo Velico Sferracavallo ed è patrocinata dalla Federazione italiana canottaggio e dalla Federazione italiana canoa kayak. La regata consiste in una vogalonga non agonistica di 12 chilometri il cui percorso si snoda all’interno dell’Area marina protetta di Capo Gallo e Isola delle Femmine.

“Finalmente torniamo dopo stop del 2020 dovuto alla pandemia – dice Domenico Ciaravella, tra gli organizzatori dell’evento sportivo – Vogliamo promuovere gli sport della canoa e del canottaggio e quest’anno siamo anche in una nuova location con un nuovo percorso, grazie alla collaborazione con il Circolo velico Sferracavallo del presidente Giuseppe Giunchiglia che ha sposato la missione della manifestazione”.

Il programma prevede, inoltre, una regata canottaggio costiero (Coastal Rowing) sulla distanza dei 1.000 metri che si svolgerà prima della partenza della vogalonga. La regata è valida per l’assegnazione del trofeo ‘Carlo Ruvolo’, messo in palio dalla famiglia Ruvolo in memoria del giovane canottiere scomparso prematuramente alcuni anni addietro.

Per partecipare alla vogalonga è necessario essere tesserati ad una delle federazioni sportive che patrocinano la manifestazione. Per i non tesserati ci sarà la possibilità di tesseramento sul posto previa esibizione di un certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica.

Per gli appassionati del kayak da mare oggi e lunedì prossimo sarà possibile partecipare alle escursioni guidate curate da KayakExplorer. Per saperne di più contattare KayakExplorer . Info www.palermorema.it