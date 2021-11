Panormedili: nella scuola di formazione nuovo vicepresidente Piero Ceraulo

Cambio al vertice nella Panormedili, scuola di formazione e sicurezza che ha nominato Piero Ceraulo, vicepresidente. Ceraulo, 39 anni, segretario generale della Fillea Cgil di Palermo, già vicepresidente della cassa edile succede a Francesco Danese.

“Ringraziamo il vicepresidente uscente di Panormedili Danese – dicono il presidente Mario Puglisi e Piero Ceraulo – per il prezioso contribuito e per il lavoro e l’impegno messi al servizio della nostra scuola. Proseguiremo la nostra attività nel segno della continuità con quanto è stato fatto finora, ovvero sempre all’insegna della nostre battaglie per la sicurezza sul posto di lavoro e sottolineando l’importanza della formazione nel settore edile, condizione imprescindibile per evitare le morti bianche e gli infortuni sul lavoro”. (nella foto Piero Ceraulo e Mario Puglisi)