Paolo Buonvino live al Teatro Massimo di Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – “La musica oltre le storie” è il titolo del concerto che il compositore e direttore d’orchestra Paolo Buonvino presenterà al Teatro Massimo di Palermo giovedì 17 luglio alle 21:00. Un concerto che attraverserà alcune delle sue colonne sonore più amate, realizzate per il cinema, la televisione e il teatro, arricchite da nuovi arrangiamenti. Da “L’ultimo bacio” a “Caos calmo”, da “Romanzo Criminale” a “A casa tutti bene” da “Medici: Masters of Florence” a “La Matassa”, fino alla più recente composizione per la serie Netflix “Il Gattopardo”.

Nel live le note si liberano dalle immagini per cui erano nate e tornano per raccontare l’iniziale ispirazione del compositore, incontrando lo spettatore in una terra di mezzo. Sul palco, insieme a Buonvino (pianoforte ed elettronica), un ensemble di otto musicisti d’eccezione: Luca Pincini (Violoncello), Prisca Amori (Violino), Antonio Bossone (Viola), Pasquale Laino (Fiati), Alessandro Chimienti (Corde), Puccio Panettieri (Percussioni), Mauro Menegazzi (Fisarmonica e tastiere), Simona Sciacca (Voce synth bass e percussioni), Silvia Barbera (Elettronica).

Guest, il cantante palestinese Faisal Taher. Ad arricchire la performance, un pianoforte Disklavier controllato da intelligenza artificiale. L’esperienza visiva sarà altrettanto immersiva, grazie a una raffinata regia di luci progettata per fondersi con la narrazione musicale, enfatizzando la centralità della musica e trasformando ogni istante in una colonna sonora intima e personale per ogni spettatore.

“Ho sempre vissuto la musica come un ponte invisibile tra le emozioni e il mondo esterno – commenta Paolo Buonvino – Questo concerto nasce dal desiderio profondo di creare un momento di condivisione autentica, in cui le mie composizioni possano respirare oltre le immagini per cui sono nate, trovando nuove forme di espressione e dialogo con il pubblico. Ogni melodia è il frammento di un viaggio, una traccia sonora che ha dato voce a storie sul grande e piccolo schermo, ma è anche parte del mio stesso cammino. Con questo live, voglio restituire alla musica la sua energia originaria, permettendole di vibrare nella sua essenza più pura, libera di raccontare nuove emozioni”.

