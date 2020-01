PAOLO DAL PINO NUOVO PRESIDENTE DELLA LEGA DI SERIE A

MILANO (ITALPRESS) – Paolo Dal Pino e' il nuovo presidente della Lega di serie A. Il manager, in passato alla guida di Wind, ha ottenuto 12 voti (uno in piu' del quorum previsto) e succede a Gaetano Micciche' che si era dimesso a novembre. L'ex numero uno di via Rosellini – candidato a sorpresa da Urbano Cairo poco prima dello scrutinio decisivo – ha raccolto 7 preferenze, mentre una scheda e' risultata bianca. Milanese, classe 1962, Paolo Dal Pino si laurea in Economia all'Universita' di Pavia entrando immediatamente in Mediaset e da li' in Mondadori. Nel 1990 passa alla concorrenza ed approda al gruppo Espresso alla corte di De Benedetti, dove rimane fino al 2001. Quindi, dal 2001 passa in Telecom, nel corso della gestione Tronchetti Provera, dove diventa ad di Seat Pagine Gialle. Per Telecom il manager milanese si occupa sopratutto di Sudamerica, e in particolare di Brasile diventando presidente di Tim Brasil. Tra il 2005 e il 2006 entra in Wind, dove rimane fino al 2007. Nel 2011 torna alla corte di Marco Tronchetti Provera, questa volta in Pirelli, dove diventa il plenipotenziario dell'azienda della Bicocca per il Brasile. Dal Pino rimane presidente di Pirelli Brasile e successivamente ricopre altri incarichi nell'azienda fino al 2018. (ITALPRESS). gm/red 08-Gen-20 17:09