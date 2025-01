Papa Francesco “Preghiamo per la pace, la guerra è una sconfitta”

ROMA (ITALPRESS) – "Non tralasciamo di pregare per la pace. Non dimentichiamo che la guerra sempre è una sconfitta". Lo ha ribadito Papa Francesco, al termine dell'Angelus, in piazza San Pietro. Il Pontefice, ha sottolineato di essere "vicino agli abitanti della Contea di Los Angeles, California, dove nei giorni scorsi sono divampati incendi devastanti. Prego per tutti voi". Poi, ha aggiunto: "Questa mattina ho avuto la gioia di battezzare alcuni neonati, figli di dipendenti della Santa Sede e della Guardia Svizzera. Preghiamo per loro, per le loro famiglie. E vorrei chiedere al Signore, per tutte le giovani coppie, che abbiano la gioia di accogliere il dono dei figli e di portarli al Battesimo". "Nella Basilica di San Giovanni in Laterano, stamani – ha poi detto – è stato beatificato Don Giovanni Merlini, sacerdote dei Missionari del Preziosissimo Sangue. Dedito alle missioni al popolo, fu consigliere prudente di tante anime e messaggero di pace. Invochiamo anche la sua intercessione mentre preghiamo per la pace in Ucraina, in Medio Oriente e nel mondo intero. Un applauso al nuovo Beato!". Ed infine ha rivolto un saluto a "tutti voi, romani e pellegrini, in particolare gli studenti di Olivenza, in Spagna, e i membri della Famiglia dei Discepoli con i laici che lavorano nelle case dell'Opera di Padre Semeria e Padre Minozzi". – foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). vbo/c/r 12-Gen-25 13:17