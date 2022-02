Papa “Guerra controsenso della creazione, in Libia lager per i migranti”

ROMA (ITALPRESS) – "La guerra è un controsenso della creazione. Nella Bibbia Dio crea uomo e donna. Ma poi arriva una guerra tra fratelli, uno cattivo contro un innocente, per invidia, e poi una guerra culturale. Subito vengono le guerre. E' un antisenso della creazione, la guerra è sempre distruzione. Fare una famiglia, portare avanti la società è costruire, la guerra è distruggere". Così Papa Francesco in collegamento da Casa Santa Marta a "Che Tempo che Fa" su Rai3. "C'è un problema di categorizzazione, di primo e secondo posto e le guerre, mi dispiace dirlo, in questo momento sono al primo posto. Bambini, migranti, poveri, coloro che non hanno da mangiare non contano, sono nelle categorie basse, non sono al primo posto. Nell'immaginario universale quello che conta è la guerra – ha sottolineato il Pontefice -. Con un anno senza fare armi si può dare da mangiare e fare educazione per tutto il mondo in modo gratuito, ma questo è in secondo piano. Si pensa alle guerre, è duro ma è la verità. La prima categoria è la guerra, gli altri al secondo posto. Guerra ideologica, commerciale, di potere, per andare avanti e tante fabbriche di armi". "Con i migranti quello che si fa è criminale. Per arrivare la mare soffrono tanto, ci sono filmati sui lager, uso la parola sul serio: lager in Libia – ha spiegato Francesco -. Cosa soffrono? Vogliono fuggire. I filmati sono nella sezione del dicastero umano. Soffrono, poi rischiano per attraversare il Mediterraneo, alcune volte sono respinti da chi ha responsabilità locale e dicono: no, qui non vengono e muoiono sul mare". "Vediamo poveri, migranti che muoiono, bambini che hanno fame, vediamo le ingiustizie ma c'è la tentazione molto brutta a guardare da un'altra parte. Guardiamo, ci lamentiamo un po' e poi è come se nulla fosse accaduto – ha detto ancora il Papa -. E' necessario sentire e toccare, non basta vedere. Entra la psicologia dell'indifferenza. Ci manca toccare le miserie. Penso ai medici, agli infermieri che hanno dato la vita in pandemia, hanno toccato il male e scelto di rimanere con gli ammalati. Il tatto è il senso più completo, pieno, quello che ci mette la realtà nel cuore. Toccare è farsi carico dell'altro, se guardiamo senza toccare con le mani il dolore della gente, mai potremmo trovare una soluzione, una via". (ITALPRESS). gor/sat/red 06-Feb-22 21:28