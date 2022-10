Pareggio senza reti tra Cremonese e Udinese

CREMONA (ITALPRESS) – Finisce con un pari senza reti tra Cremonese e Udinese. La squadra grigiorossa torna a muovere di poco la classifica ma manca ancora una volta la prima vittoria in campionato, mentre quella bianconera resta incollata alle prime posizioni. Alvini sceglie la stessa formazione vista contro la Sampdoria per mettersi a specchio rispetto alla squadra di Sottil e ordina ai suoi giocatori di non scoprirsi troppo. Ne esce una gara chiusa con poche occasioni per parte. Al 4' Carnesecchi para d'istinto su tocco ravvicinato di Deulofeu, ma è la prima e unica fiammata vera di una prima mezz'ora giocata a ritmi bassi da ambo le parti, con l'Udinese che si fa preferire nel palleggio ma non in grado di arrivare a conclusioni pericolose. Si vede qualcosa al 35' quando Valeri avanza a sinistra e centra per Okereke che stacca di testa ma colpisce male e manda alto. Il finale è più di marca grigiorossa, con Buionaiuto ed Okereke che davanti si muovono molto e mettono in difficoltà i centrali avversari, ma il risultato al termine della prima frazione non si schioda dalla parità iniziale. La ripresa si apre con il forcing dell'Udinese ma al 4' arriva lo slalom al limite di Buonaiuto che calcia a giro deviato da Silvestri in angolo con la mano: sul tiro dalla bandierina Aiwu di testa spedisce fuori. All'8' Success di procura una punizione dai venti metri: calcia Deulofeu alto. Al 23' cross di Buonaiuto, palla respinta fuori area per il tiro di Sernicola deviato in corner. Al 37' si rivede l'Udinese con Samardzic che protegge bene palla al limite e calcia, ma Carnesecchi para. Nel finale la Cremonese prova ad avanzare ordinatamente ma rischia al 48' su un veloce contropiede con palla per Deulofeu che calcia alto. Una prestazione convincente da parte dei grigiorossi anche se lo slancio in classifica per la corsa salvezza è rimandato ad altra data. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ig/mc/red 30-Ott-22 17:06