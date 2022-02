Partito Democratico, Letta annuncia: “Festa nazionale dell’unità a Palermo”

“La nostra Festa nazionale dell’Unità si farà a Palermo. Un segnale chiaro, molto forte e netto dell’impegno in Sicilia con le elezioni a Palermo e quelle regionali, sono un banco di prova fondamentale”. Lo ha detto il segretario dem Enrico Letta alla Direzione del Pd.

“La notizia annunciata dal segretario Enrico Letta che la Festa dell’Unità 2022 si terrà a Palermo dimostra la grande attenzione che il Partito Democratico sta rivolgendo alla Sicilia. Adesso, come ha auspicato il segretario in direzione, sta al gruppo dirigente siciliano avere ‘gli occhi della tigre’ e costruire la vittoria per le prossime elezioni amministrative e regionali”, ha sottolineato il deputato siciliano del Pd Carmelo Miceli.

“L’annuncio della Festa dell’Unità in programma a Palermo, ad agosto, conferma la grande attenzione del PD per la Sicilia e per gli appuntamenti elettorali del 2022, prima con le amministrative e poi con le Regionali d’autunno. L’isola che un banco di prova fondamentale su cui tutto il partito vuole impegnarsi. Noi siamo pronti”. È quanto scrive il segretario regionale siciliano del Pd, Antony Barbagallo, nella pagina Facebook siciliana del partito