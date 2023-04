Palermo: Pasqua e Pasquetta alla Casa delle Farfalle di Villa Filippina

Se a Pasqua e Pasquetta volete far divertire i bambini e rendere più leggeri anche gli adulti allora l’appuntamento da non perdere è quello al Parco di Villa Filippina, a Palermo, nel magico mondo della “Casa delle Farfalle”, una delle attrazioni più affascinanti della città, un luogo incantato dove centinaia di farfalline multicolor volano libere creando uno spettacolo unico nel suo genere e regalando emozioni, stupore e allegria ai visitatori.

In vista dei prossimi giorni festivi, la “Casa delle Farfalle” ha previsto delle aperture speciali per Pasqua e Pasquetta e l’avvio dell’orario continuato tutti i giorni della primavera e fino alla chiusura prevista a giugno. Gli orari di visita saranno dunque dalle 10.00 alle 19.00, per permettere a famiglie, turisti e curiosi di divertirsi scoprendo l’incanto di questi fragili insetti che lasciano senza parole. Centinaia di farfalle dalle ali delicatissime, provenienti da tutto il mondo sembrano sorridere mentre giocano libere in volo adagiandosi sui fiori e sulle piante all’interno della serra tropicale allestita per l’occasione. Ogni specie ha le sue caratteristiche uniche e i suoi colori vivaci; molte di loro sono purtroppo vicine all’estinzione, un motivo in più per approfittarne e correre a vederle. All’interno della serra la temperatura e l’umidità sono mantenute costanti, per garantire il benessere degli insetti e per permettere ai visitatori di immergersi completamente in un ambiente tropicale, circondati da piante lussureggianti.

La “Casa delle Farfalle“ non è solo un luogo di svago e di divertimento, è anche un’opportunità per imparare qualcosa di nuovo. Infatti, la struttura offre percorsi didattici e di educazione ambientale per le scolaresche e per tutti coloro che vogliono approfondire la conoscenza del loro particolare ciclo di vita, una metamorfosi davvero straordinaria: infatti come nelle migliori favole la loro esistenza comincia da bruco per diventare crisalide e poi farfalla.

“Questo luogo magico merita di essere visitato almeno una volta nella vita, un’esperienza unica che resterà nella memoria indelebile – spiega l’organizzatore Enzo Scarso – E’ possibile approfittare delle aperture speciali per Pasqua e Pasquetta. La bellezza delle farfalle, la magia del ciclo di vita e l’atmosfera tropicale renderanno la visita a questo luogo un’esperienza indimenticabile”.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.lacasadellefarfalle.it

Quest’anno la “Casa delle Farfalle” oltre a essere presente a Palermo è contemporaneamente attiva anche a Siracusa, nel giardino Artemision, in piazza Duomo, a Ortigia, e osserverà anche in questo caso l’orario continuato per lo speciale week-end pasquale.