Patentino digitale a 19 studenti di Siracusa, i primi di un progetto del Corecom Sicilia

SIRACUSA (ITALPRESS) – Con l’intervento in video collegamento da Roma di Nicola La Sala, del Segretariato generale/Ufficio Corecom dell’Agcom, e di Francesco Marrazzo, funzionario del Centro studi e analisi tecnica della stessa Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, si è concluso a Siracusa il progetto-pilota per il rilascio del patentino digitale rivolto a diciannove studenti della seconda classe del Liceo TRED – Transizione ecologica e digitale “Luigi Einaudi”.

L’iniziativa è stata promossa, organizzata e realizzata dal CORECOM Sicilia – Comitato Regionale per le Comunicazioni nell’ambito del programma annuale delle attività di media education rivolte agli studenti siciliani con l’obiettivo di consentire ai più giovani di potersi muovere in rete e sulle piattaforme social con una giusta dose di competenze, non soltanto tecniche ed operative ma anche legate all’etica delle comunicazioni.

A partecipare all’incontro di stamane – che ha concluso un percorso dei quattordici ore suddiviso in sette incontri monotematici da due ore ciascuno – anche l’Assessora all’Istruzione della Città di Siracusa, nonchè dirigente scolastica del Liceo Einaudi Teresella Celesti, in video collegamento da Palermo il Presidente del CORECOM Sicilia Andrea Peria Giaconia e, in aula, il Commissario dello stesso Comitato Aldo Mantineo che ha coordinato l’intero percorso di formazione.

“Grazie al CORECOM per l’opportunità che ha voluto dare al nostro istituto – ha detto la Dirigente Celesti – E’ per la nostra comunità motivo di legittimo vanto poter dire che in Sicilia i nostri diciannove studenti siano i primi a conseguire il patentino digitale”.

Da parte sua il Presidente Peria Giaconia ha voluto elogiare “la maturità dei ragazzi che hanno seguito con costante e proficuo impegno i diversi incontri dando così conferma di quanto importante sia la virtuosa sinergia tra istituzioni e giovani per consentire loro di crescere in maniera equilibrata e armonica anche in quel mondo digitale nel quale scorrono sempre di più le nostre giornate”.

A dare il loro decisivo contributo per l’eccellente riuscita del progetto-pilota (a questo punto pronto per viaggiare in Sicilia in un 2025 che si annuncia ricco di tappe e di impegni) sono stati oltre al docente di informatica dello stesso Liceo TRED “Luigi Einaudi” Salvatore Sciacca, anche il professore Giancarlo Pavano, consulente ANCI Sicilia per le politiche di contrasto al cyberbullismo, il Dirigente del COSC – Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale della Sicilia Orientale Marcello La Bella, il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa Antonio Randazzo, il Tesoriere dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia Salvatore Di Salvo.

“A tutti i nostri compagni di viaggio va il ringraziamento del Corecom Sicilia per il contributo dato con interventi di assoluto spessore – ha aggiunto Mantineo – ma il ringraziamento più grande va proprio ai ragazzi, fruitori attenti e intelligenti di contenuti digitali che sempre di più hanno conseguenze concrete nella nostra quotidianità”.

La cerimonia di consegna dei patentini digitali si svolgerà, verosimilmente a febbraio, a Palermo nella sede del CORECOM Sicilia.

– foto ufficio stampa Corecom Sicilia –

(ITALPRESS).