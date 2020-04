Patuanelli “Lo Stato deve accompagnare le imprese per la sicurezza”

ROMA (ITALPRESS) – "Bisogna dotare gli imprenditori e i lavoratori dei dispositivi di sicurezza, dell'app, del tracciamento dei percorsi, dei termo-scanner, dobbiamo mettere gli imprenditori nelle condizioni di potere lavorare in sicurezza loro e i loro dipendenti. Lo Stato deve accompagnare l'imprenditore in questo sistema di sicurezza". Ad affermarlo Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo Economico, a "Che tempo che fa" su Raidue. "C'e' una concentrazione forse sbagliata su chi e quando puo' riaprire. Sono due fattori importanti, ma e' fondamentale capire come riaprire", ha sottolineato Patuanelli. "Dobbiamo dare certezze al nostro sistema produttivo, e' un problema complesso. Il tema non e' solo la sicurezza nei luoghi di lavoro, ma anche garantire la sicurezza nel tragitto per il lavoro, sui mezzi pubblici", ha aggiunto. (ITALPRESS). tai/sat/red 19-Apr-20 23:06