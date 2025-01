Pellegrini e Saelemaekers decidono il derby, Roma-Lazio 2-0

ROMA (ITALPRESS) – Il derby della Capitale è giallorosso. La Roma supera 2-0 la Lazio nel match valido per la 19^ giornata del campionato di Serie A 2024/2025 e conquista il suo secondo derby consecutivo: decisivi i gol di Lorenzo Pellegrini (che segna una delle reti più importanti della sua carriera, riconquistando il popolo giallorosso che lo acclamerà alla sua uscita dal campo) ed Alexis Saelemaekers. Il primo squillo della partita arriva dopo tre minuti con una conclusione di Kone, che viene agevolmente disinnescata da Provedel; i biancocelesti rispondono con Marusic, che però calcia alto. Al 10' la stracittadina si accende con la rete di uno degli uomini più attesi della serata, Lorenzo Pellegrini: il capitano giallorosso riceve da Saelemaekers, fa una finta e insacca la sfera in fondo al sacco con tiro a giro. I ragazzi di Claudio Ranieri vogliono sfruttare il momento positivo e tre minuti dopo ci provano con Hummels, il cui tiro viene deviato in corner. Al 18' la Roma raddoppia con Alexis Saelemaekers che, dopo aver ricevuto palla da Dybala, prima si fa respingere la conclusione da Provedel e poi segna sulla ribattuta. La Lazio ha bisogno di una scossa e al 22' è Dele-Bashiru a suonare la carica con una grande azione personale, che termina con la conquista di un calcio d'angolo. I biancocelesti iniziano ad avvertire un po' di nervosismo e, in seguito ad alcuni interventi scorretti, rimediano tre ammonizioni nell'arco di pochi minuti. Nel finale di primo tempo la squadra di Marco Baroni si fa vedere dalle parti di Svilar, ma senza troppa convinzione. Si va a riposo sul parziale di 2-0. Nella ripresa l'allenatore biancoceleste prova a scuotere i suoi inserendo Dia e Tchaouna e in pochi minuti la squadra riesce a costruire delle chance interessanti con i tiri di Castellanos, Romagnoli e Rovella. Il più pericoloso è Guendouzi, la cui conclusione viene respinta da un attento Svilar. Al 58' Pellegrini, servito da Dovbyk, cerca la doppietta personale ma trova l'opposizione con i pugni di Provedel. Un minuto dopo nell'altra metà campo Tchaouna non approfitta della sponda di Dia, sprecando un'ottima occasione per accorciare le distanze, a causa di una scivolata al momento del tiro. Al 69' Castellanos lascia partire un insidioso diagonale, ma Svilar si distende ed evita problemi. Nel forcing finale dei biancocelesti Zaccagni sciupa una buona occasione, mentre Dia non trova la zampata vincente sull'assist di Nuno Tavares. In pieno recupero si accende una mischia in seguito ad un duro faccia a faccia tra Hummels e Castellanos, che porta all'espulsione dell'attaccante argentino. Nonostante l'assedio conclusivo dei biancocelesti, la compagine giallorossa riesce a difendere il 2-0 e a portare a casa un prezioso successo. In virtù di questo risultato la Roma vince il suo secondo derby consecutivo e sale al decimo posto con 23 punti, mentre la Lazio resta quarta a quota 35. I giallorossi torneranno in campo domenica 12 gennaio al Dall'Ara contro il Bologna, mentre i biancocelesti saranno impegnati venerdì sera all'Olimpico contro il Como. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). spf/ari/red 05-Gen-25 22:47