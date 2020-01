Pelu’ festeggia 40 anni di carriera tra Sanremo, album e live

ROMA (ITALPRESS) – Piero Pelu' festeggia 40 anni di carriera. Quest'anno "El Diablo" taglia un importante traguardo artistico e da' il via ai festeggiamenti salendo, per la prima volta come artista in gara, sul palco del 70° Festival di Sanremo con il brano "Gigante" (P.Pelu'/P.Pelu'-L.Chiaravalli), che sara' contenuto nel nuovo album di inediti "Pugili fragili" (Sony Legacy), in uscita il 21 febbraio. Dopo il palco di Sanremo, tornera' ad esibirsi live da luglio nelle principali piazze italiane con "Pugili fragili live 2020". Queste le prime date: 10 luglio in Piazza Castello a Marostica in occasione del Marostica Summer Festival, 19 luglio alla Banchina S. Domenico di Molfetta (Bari) in occasione dell'Oversound Festival, 19 agosto in Piazza delle Regioni a Presicce (Lecce) in occasione del Festival I Colori Dell'Olio. (ITALPRESS). mgg/com 31-Gen-20 11:49