Pensioni, Giorgetti “La vera riforma è incentivare la natalità”

ROMA (ITALPRESS) – "Noi stiamo studiando un meccanismo in cui il calcolo delle bollette dovrebbe incentivare in qualche modo il risparmio. Vogliamo dare una fascia protetta di consumo del 70-80% degli anni precedenti tutelato allo stesso prezzo, poi se qualcuno consuma di più paga un prezzo più elevato. E' un meccanismo complesso e ci auguriamo che sia messo in campo per la prossima primavera": lo dice il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti al decennale di Fratelli d'Italia in piazza del Popolo a Roma. Secondo Giorgetti "la nuova norma che regola gli extraprofitti non è perfetta ma sicuramente è un passo in avanti rispetto alla precedente". Smentendo che in manovra ci sia un nuovo condono ("No, c'è tutto quello che c'era prima"), Giorgetti, parlando di pensioni, ha evidenziato che "le risorse le abbiamo prese dal sistema previdenziale e messe sulle famiglie e sui figli, ci vuole coraggio a investire su coloro che oggi non votano ma che voteranno tra 10 anni. La vera riforma delle pensioni è incentivare la famiglia e la natalità". 17-Dic-22