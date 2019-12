PER LE PMI LA CATTIVA BUROCRAZIA COSTA 57 MILIARDI L’ANNO

MESTRE (ITALPRESS) – La Pubblica Amministrazione, secondo l'Ufficio studi della CGIA, da risorsa sta diventando il vero problema del Paese. "Secondo uno studio presentato qualche mese fa – segnala il coordinatore dell'Ufficio studi della CGIA Paolo Zabeo – il costo annuo sostenuto dalle aziende per la gestione dei rapporti con la PA ammonta a 57 miliardi. Pari a 3 punti di Pil, questa spesa costituisce un freno allo sviluppo, agli investimenti e all'occupazione, penalizzando soprattutto le Pmi". Nonostante l'impegno profuso in questi ultimi anni, la nostra PA continua a registrare un debito commerciale nei confronti dei propri fornitori di 53 miliardi. Una cifra che rimane tra le piu' elevate di tutta Europa. Dall'Ufficio studi della CGIA tengono comunque a precisare che sarebbe sbagliato non riconoscere anche i livelli di eccellenza che caratterizzano molti settori del nostro pubblico impiego, come, ad esempio, il servizio sanitario presente in molte regioni centro-settentrionali, il livello di insegnamento e di professionalita' riscontrabile in molte scuole superiori/ Universita'/enti di ricerca e la qualita' del lavoro effettuato dalle forze dell'ordine. Tuttavia, rimane un fatto; mediamente la nostra PA presenta livelli di efficienza abbondantemente insufficienti, soprattutto nel Mezzogiorno. I risultati, elaborati dall'Ufficio studi CGIA sulla recente indagine campionaria condotta dall'Ocse, ribadiscono ancora una volta l'inadeguatezza, secondo gli italiani, di servizi pubblici essenziali indispensabili per il buon funzionamento del Paese: come la giustizia, la sanita', la scuola e la sicurezza. (ITALPRESS). ads/com 28-Dic-19 10:07