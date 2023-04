Perez vince la Sprint di Baku davanti a Leclerc e Verstappen

BAKU (AZERBAIJAN) (ITALPRESS) – Si conclude con la vittoria di Sergio Perez la prima Sprint Race del Mondiale 2023 di F1, con il pilota della Red Bull che ha chiuso davanti a tutti sul circuito di Baku partendo dalla seconda casella della griglia, alle spalle di Charles Leclerc. Il numero 16 della Ferrari chiude invece secondo, mettendosi dietro Max Verstappen. Solo quinto l'altro ferrarista, Carlos Sainz, che non è riuscito a sorpassare la Mercedes di George Russell, quarto in griglia così come alla bandiera a scacchi. Sesto e settimo posto per Fernando Alonso (Aston Martin) e Lewis Hamilton (Mercedes), con Lance Stroll che chiude con la sua ottava posizione il lotto dei piloti a punti in questa Sprint Race. Fuori dopo pochi giri l'AlphaTauri di Yuki Tsunoda, a causa di un incidente in cui ha perso la gomma posteriore destra. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xi6/glb/red 29-Apr-23 16:22