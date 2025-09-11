Peschereccio contro gli scogli nel Palermitano, illeso l’equipaggio

PALERMO (ITALPRESS) – Diverse squadre dei Vigili del fuoco sono impegnate nelle operazioni di soccorso ad un peschereccio di 45 metri incagliato a largo di Porticello, nel palermitano, all’altezza dello scoglio della Formica. L’imbarcazione, a seguito dello scontro con gli scogli, ha riportato alcuni danni tra cui uno squarcio di circa un metro. L’equipaggio, composto di 8 unità, è rimasto illeso.

Le squadre Vigili del fuoco, composte da personale del nucleo Nautico, del nucleo sommozzatori e da una squadra di terra a supporto, sono intervenute per stabilizzare l’imbarcazione, evitandone l’affondamento. Le operazioni di soccorso, ancora in corso, sono scattate stamane poco dopo le 8 e sono coordinate dalla Capitaneria di Porto.

– foto ufficio stampa Vigili del Fuoco –

(ITALPRESS).