Piazza di Siena, la rappresentativa siciliana per la Coppa del Presidente

La rappresentativa siciliana di salto ostacoli è in partenza verso Roma per prendere parte all’edizione 2021 della Coppa del Presidente. L’ambitissima gara a squadre che vedrà contrapposte i team giovanili in rappresentanza di tutti i Comitati regionali d’Italia si svolgerà sabato 29 e domenica 30 maggio nell’ambito del prestigioso 88° CSIO di Roma Piazza di Siena a Villa Borghese.

La squadra isolana è stata scelta al termine delle due tappe di selezione svolte tra la fine di aprile e l’inizio di maggio rispettivamente a Buseto Palizzolo e ad Augusta.

A comporre il team, guidato dal capo equipe Domenico Tripoli, saranno il siracusano Gabriele Guastella (Equitazione Siracusana Asd) su Itouch Dhh (58,60 punti), i catanesi Marco Salvatore Franco (C.I. Valverde) su Kaijin dei Folletti (58,00) e Rebecca Longo (Il Ciliegio Asd equestre) su Mistero de Villanova (54,92) e il palermitano Matteo Allò (Riders Club) su Susy Prinzies (54,84). Riserva la palermitana Alessia Giunta (Asd equestre Villa Pensabene) in sella a Fimosa de la Pomme (49,52).

Piazza di Siena si presenta in bella mostra grazie al lavoro della Federazione italiana sport equestri che insieme a Sport e Salute organizza dal 2017 l’appuntamento capitolino, capace di attirare grande attenzione da parte dei media e degli appassionati.

La “Coppa del Presidente” si svolgerà al Galoppatoio di Villa Borghese, nel nuovo campo realizzato grazie all’intervento congiunto di Fise e Sport e Salute per il recupero di una vecchia area abbandonata.

Non solo la squadra siciliana sarà in campo nel prossimo fine settimana romano, perché a prendere parte alle concomitanti gare riservate ai pony hanno ottenuto la qualifica tre giovanissime palermitane. Si tratta delle palermitane Aurora Rosa Caruso su Ocean Aengus e Alice Gravagno su Sugar Mood entrambe tesserate per il Riders Club e di Rachele Campanella su Pablo (Asd Villa Pensabene).

“Partecipare al concorso di Piazza di Siena per i colori della propria regione – ha detto il presidente del Comitato regionale Fise, Fabio Parziano- è il sogno di tutti i giovani cavalieri siciliani. Allo stesso tempo avere l’opportunità di stare vicino ai ‘top rider’ del mondo, impegnati nello Csio di Roma, è un gran bel premio. Ai nostri straordinari ragazzi auguro di vivere al meglio questa bellissima esperienza sportiva e di vita. Dal punto di vista sportivo – ha aggiunto Parziano – li ho visti tutti molto concentrati e sono certo che daranno il meglio sul campo per tenere alti i valori della nostra regione”.