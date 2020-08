Picarella (Confcommercio): “Crisi profonda, ripresa lontana, sostenere terziario e turismo”

“Alcune misure come la proroga degli ammortizzatori sociali, la rateizzazione delle tasse, la moratoria sui mutui, la sanatoria per i gestori dei lidi, così come gli sgravi contributivi vanno nella direzione giusta in favore delle imprese”, lo dice il presidente di Confcommercio Sicilia Francesco Picarella. “La crisi resta profonda, lontana l’effettiva e definitiva ripresa – aggiunge Picarella – per questo motivo, serve una risposta più determinata per sostenere settori a rischio chiusura come il terziario e il turismo. Per rilanciare i consumi sarebbe stato fondamentale il bonus sconto purtroppo non previsto nel decreto così come sarebbe stato indispensabile rafforzare i contributi a fondo perduto ed estendere le moratorie fiscali”, conclude Francesco Picarella, presidente Confcommercio Sicilia.